В России умерли рекордные 590 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки зафиксировали рекордные с начала года 590 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

Днем ранее от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 555 человек. Всего с начала эпидемии скончавшихся — 65 085.

По состоянию на 16 января в России выявлено 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Общее число зараженных составило 3 544 623.

Самый высокий показатель инфицирования в Москве, там выявлено 4674 заражения, затем идут Санкт-Петербург (3253) и Подмосковье (1406).