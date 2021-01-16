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Собянин анонсировал бесплатную вакцинацию для еще двух категорий москвичей

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января смогут еще две категории жителей Москвы — индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, работники ИП также могут вакцинироваться. Соответствующие пункты на базе поликлиник работают ежедневно, без выходных.

Они открыты с 8 утра до 8 вечера. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

На сегодняшний день, 16 января, прививку от COVID-19 сделали уже около 140 тысяч москвичей. Из них люди старшего возраста составляют 40 процентов.

Ранее Собянин спрогнозировал, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае. Градоначальник убежден, что снижение заболеваемости коронавирусом может начаться раньше. По его мнению, стабильная динамика и снижение заболеваемости будут видны уже в конце января — феврале.

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