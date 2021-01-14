Россия
 
Последние новости
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
Отдохнувший в роскошном отеле Египта россиянин рассказал о пережитых унижениях
Пенсионеров в российском городе отказались расселять из аварийного дома
Назван самый популярный автомобиль в России
Боец Bellator попал в аварию и лишился сестры
Преодолевшего 13 тысяч километров голубя задумали убить
Элла Памфилова перешла в Telegram
Эрдоган привился от коронавируса
Samsung выпустила пластиковый Galaxy S21 за 80 тысяч рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин спрогнозировал сроки возвращения к нормальной жизни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае. Такие сроки спрогнозировал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник убежден, что снижение заболеваемости коронавирусом может начаться раньше. По его мнению, стабильная динамика и снижение заболеваемости будут видны уже в конце января-феврале.

«Но чтобы совсем уверенно себя чувствовать — это май месяц», — заключил Собянин.

Ранее мэр анонсировал систему послаблений для москвичей, которые переболели коронавирусом. На данный момент она находится в разработке, авторы советуются со специалистами. Предполагается, что система позволит иметь определенные льготы в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте.

Собянин добавил, что часть решений по этому вопросу власти примут на следующей неделе. Он подчеркнул, что социальные карты студентов разблокируют, когда закончится дистанционное обучение, а пенсионерам — после того, как они сделают прививку от коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил удаленку для московских школьников
Собянин сообщил о возможной отмене части ограничений в Москве
Собянин анонсировал послабления для переболевших COVID-19