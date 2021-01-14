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Иммунолог оценил безопасность отмены удаленки в школах Москвы

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Отмена удаленки и возвращение учащихся в школы не окажет значительного влияния на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Прошедшие каникулы прошли фактически с полной изоляцией людей, потому что ни в транспорте, ни в школах, ни в вузах — нигде никого не было, они полностью, я считаю, оборвут тенденцию к нарастанию количества выявленных зараженных. Этого вполне достаточно, полный инкубационный период», — сказал Жемчугов, оценивая решение мэра Москвы Сергея Собянина с точки зрения безопасности.

По его словам, возвращение школьников к традиционному формату обучения полностью оправдано. Роста заболеваемости это принести не должно.

Ранее стало известно, что с 18 января московские школьники всех возрастов вернутся к очному обучению. Собянин также допустил отмену части ограничений в случае, если не произойдет ухудшения эпидемиологической обстановки. Он также призвал жителей пройти вакцинацию, которая со следующей недели станет доступна всем желающим.

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