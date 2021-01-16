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В Китае объяснили возникновение новой вспышки коронавируса

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Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Новая вспышка коронавируса, которая возникла в северной и северо-восточной части Китая, произошла из-за ослабления мер по контролю потока импортных товаров, а также из-за иностранных граждан. Причины появления нового очага инфекции в субботу, 16 января, объяснили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

По словам главы ведомства Ма Сяовэй, неправильно были произведены поставки охлажденных товаров: в местах, которые предназначены для карантина, некоторые работники данной сферы недостаточно качественно действовали. Уточняется, что специалисты по противодействию эпидемии в последнее время «стали менее прилежно относиться к своим обязанностям».

Кроме того, властям КНР только предстоит решить проблемы, из-за которых снова в стране появился вирус и начал активно распространяться по регионам. «Меры по предотвращению рисков возникновения эпидемии тоже недостаточны», — добавил Сяовэй.

15 января в Китае выявили рекордное с начала марта число новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в материковой части страны выявлено 97,4 тысячи инфицированных. Ранее же стало известно о том, что в провинции Хэбэй впервые за восемь месяцев скончался пациент от осложнений, вызванных коронавирусом.

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