В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом

В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом. Об этом сообщил Государственный комитет вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Первая с середины мая смерть была зарегистрирована в провинции Хэбэй, где в начале января была выявлена новая вспышка заболевания.

В сообщении ведомства указывается, что за последние сутки в Китае было выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19 и 78 бессимптомных носителей, а также зафиксирован один новый случай смерти. Кроме того, из больниц выписали 28 пациентов.

8 января в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй) с населением 11 миллионов ввели локдаун и военное положение. Такое решение принято из-за резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. В городе закрыли школы и жилые комплексы, закрыт въезд, а также на три дня остановлена доставка почты. Китайские власти призвали жителей двух городов к югу от Пекина — Шицзячжуана и Синтая — неделю не выходить из дома из-за вспышки коронавируса в провинции.

За время эпидемии в материковом Китае выявлено 87,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 82,3 тысячи человек вылечились, 4,6 тысячи умерли.