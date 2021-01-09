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Жителей двух китайских городов призвали не выходить из дома из-за коронавируса

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Фото: Yang Qing / Globallookpress.com

Китайские власти призвали жителей двух городов к югу от Пекина — Шицзячжуана и Синтая — неделю не выходить из дома из-за вспышки коронавируса в провинции Хэбэй. Об этом сообщает агентство Associated press (AP) в субботу, 9 января.

Кроме того, власти запретили проводить массовые мероприятия. Ограничения касаются также жителей местных деревень.

По данным агентства, за неделю в этом районе выявили 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев.

Ранее в субботу представители китайской системы здравоохранения сообщили, что вакцинация от COVID-19 для жителей страны будет бесплатной. «Жителям не нужно тратить ни цента», — сказал сотрудник Национальной комиссии здравоохранения Чжэн Чжунвэй.

По его словам, расходы будут покрываться за счет Национального фонда медицинского страхования и государственных средств.

8 января в городе Шицзячжуан с населением 11 миллионов ввели локдаун и военное положение. Такое решение принято из-за резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. В городе закрыли школы и жилые комплексы, закрыт въезд, а также на три дня остановлена доставка почты.

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