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В Китае выявили рекордное с марта число новых случаев COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

В Китае выявили рекордное с начала марта число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные китайских властей.

За минувшие сутки в Китае было зафиксировано 144 новых случая. Большая часть из них была обнаружена в провинции Хубэй, наиболее пострадавшей во время первой волны пандемии. Из-за роста заболеваемости власти ввели локдаун в ряде населенных пунктов на северо-востоке страны, где проживает свыше 28 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом. Первая с середины мая смерть была зарегистрирована в провинции Хэбэй, где в начале января была выявлена новая вспышка заболевания.

По последним данным, за время эпидемии в материковом Китае выявлено 97,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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