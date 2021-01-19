В Москве усилили меры по выявлению британского штамма коронавируса на скорой. Соответствующее распоряжение столичного департамента здравоохранения публикует Mash в своем Telegram-канале.

Теперь врачи обязаны будут уточнять более детальную информацию у прилетевших из Великобритании и Северной Ирландии пациентов. Медики будут спрашивать и отражать в карте конкретное место пребывания за границей этих пациентов и их близких.

Кроме того, Mash пишет, что от сотрудников скорой требуют фиксировать в карте вызова рейс, которым прилетел пациент, место в самолете, данные о летевших вместе с ним пассажирах и симптомы заболевания. О новых правилах работы медиков должны оповестить до 20 января.

Ранее стало известно, что к марту британский штамм COVID-19 может стать самым распространенным в России. Такое мнение высказала биолог Анча Баранова. По ее словам, для заражения британским штаммом может быть достаточно пяти минут общения с инфицированным.

О появлении британского штамма стало известно в декабре 2020 года. Его обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.