Биолог спрогнозировала судьбу британского штамма коронавируса в России

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала судьбу британского штамма коронавируса в России. Она рассказала РИА Новости, что к марту этот штамм COVID-19 может стать самым распространенным в стране.

«Британский штамм COVID-19 на 56 процентов более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с британским штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — пояснила Баранова.

По ее словам, для заражения британским штаммом может быть достаточно около пяти минут общения с инфицированным.

«Допустим раньше вы могли до пятнадцать минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при британском штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так», — пояснила Баранова.

Также биолог добавила, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей, напоминая «снежный ком». «Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — отметила она.

Баранова напомнила, что в России подтвержден только один случай британского штамма коронавируса, однако выразила сомнение в том, что такой пациент в стране единственный. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — заключила биолог.

Ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил о создании теста для выявления британского штамма коронавируса. Тест-система в ближайшее время будет направлена на регистрацию.

Об одной из новых мутаций коронавируса впервые сообщили в Великобритании в декабре 2020 года, в связи с чем ее и стали именовать британской. Штамм обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал уже ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.