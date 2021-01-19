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Вирусолог предсказал срок отмены масочного режима в России

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россиянам придется соблюдать масочный режим большую часть 2021 года. Такой срок в разговоре с НСН предсказал вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, ношение маски и социальное дистанцирование должны быть обязательными, пока минимум у 60 процентов жителей страны не сформируется иммунитет к коронавирусу. Когда именно будет достигнута эта цифра, он не уточнил.

Малышев отметил, что примерно 60 процентов россиян будет привито уже к сентябрю. «Какой-то процент еще переболеет и получат антитела. В итоге будет довольно обширная прослойка», — сказал вирусолог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что маски необходимо носить до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Эта мера не будет отменена даже для вакцинированных, потому что они могут быть переносчиками вируса.

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