Россиянам рассказали о правильном использовании масок зимой

Менять защитные маски в мороз нужно чаще, чем в теплое время года, заявил заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, каждые 30 минут следует давать лицу дышать. Специалист пояснил, что ношение маски зимой пагубно сказывается на состоянии кожи, поскольку происходит эффект «парника». В результате в маске скапливается конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха.

Арсентьев посоветовал проконсультироваться с врачом при появлении проблем с кожей. Он призвал не покупать самостоятельно в аптеках лосьоны, так как только специалист способен подобрать необходимые средства ухода.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в свою очередь, подчеркнула, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без средств индивидуальной защиты, тем более в зимнее время. «Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима», — сказала эксперт.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что защитную маску разрешается снимать на улице, она необходима только при участии в массовых мероприятиях на открытом воздухе. При этом в общественных местах она остается обязательной. «Его [требование носить маску] нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем», — сказала она.