Мурашко опроверг возможность отказа от масок после прививки

Граждане, которые сделали прививку против новой коронавирусной инфекции, должны носить маски при любом уровне антител. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко объяснил, что вакцинированные тоже могут быть переносчиками вируса — препарат может защитить от тяжелого течения или заболевания, но не от передачи инфекции незащищенным лицам.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — заявил министр.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим людям, у которых уровень антител 1:3200 и выше, не рекомендуется носить медицинские маски, так как они могут препятствовать поддержанию необходимого уровня защиты. По словам Гинцбурга, без маски есть вероятность выработки в организме высокого уровня антител благодаря контакту с небольшим количеством вируса в закрытых помещениях.

13 января президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что кампания стартует 18 января. В России вакцинация открылась 5 декабря, но сначала препарат был доступен гражданам из групп риска: врачам и учителям.