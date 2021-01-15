Глава Роспотребнадзора оценила необходимость локдауна из-за коронавируса

Меры, принятые по борьбе с коронавирусом в России, позволяют не говорить о локдауне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, жители страны научились жить в условиях пандемии. Она напомнила, что прошлой весной, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, промышленность и экономика работали на 70 процентов.

Ранее Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве российских регионов. Она уточнила, что в 22 из них отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 61 — стабилизация, а в двух регионах есть рост.