Мурашко назвал условие отмены масочного режима

Продолжать носить маски необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета», — назвал он соответствующее условие.

По словам министра, человек с иммунитетом от коронавируса после кратковременного контакта с заболевшим может стать переносчиком инфекции.

Ранее Мурашко объяснил, что даже вакцинированные тоже могут быть переносчиками вируса — препарат может защитить от тяжелого течения или заболевания, но не от передачи инфекции незащищенным лицам.