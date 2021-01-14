Мурашко сравнил статистику по коронавирусу в России с бомбардировкой Хиросимы

Глава Минздрава Михаил Мурашко сравнил российскую статистику по коронавирусу с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Его слова передает РИА Новости.

Министр отметил, что в определенный период пандемии количество пациентов с коронавирусом в стране составляло 1,2 миллиона человек, что в пять раз больше числа погибших в результате атомной бомбардировки японских городов.

«В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 миллиона 200 тысяч человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек», — сказал Мурашко.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки произошла шестого и девятого августа 1945 года. Американские военные сбросили атомные бомбы «Малыш» («Little Boy») и «Толстяк» («Fat Man») на два японских города. Тогда в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.

Общее число больных коронавирусом с начала пандемии в России достигло 3 495 816, количество летальных исходов составляет 63 940. За последние сутки выявлено 24 763 факта заражения COVID-19 в 85 регионах.

Ранее резидент России Владимир Путин объявил о старте массовой вакцинации россиян от коронавируса. Она начнется со следующей недели.