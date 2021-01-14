В России за сутки умерли 570 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировано 63 940 летальных исходов среди зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

За последние сутки в стране выявлено 24 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии увеличилось до 3 495 816. Больше всего новых зараженных выявили в Москве (5893), Санкт-Петербурге (3041) и Московской области (1263). Меньше всего — в Еврейской автономной области (10), Чукотском (8) и Ненецком (4). автономном округах.

Число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии за последние 24 часа увеличилось на 27 956 человек.