Медик спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России к концу зимы

Коронавирус, как и другие респираторные инфекционные заболевания, пойдет на спад к концу зимы. Этому поспособствует и увеличение количества солнца, и вакцинация. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik дал доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

По его словам, после новогодних праздников всплеска заболеваемости не ожидается. Медик выразил надежду на то, что россияне вняли советам экспертов и решили минимизировать контакты во время длинных выходных. «Праздники не означают, что мы опять перезаражались и нас ждет третья или вторая с половиной волна», — подчеркнул телеведущий.

Ближе к весне, как отметил Дурманов, люди реже простужаются и больше проветривают помещения, благодаря чему риск заболеть снижается. Кроме того, появилась надежда на спад распространения инфекции после вакцинации. «Примерно к середине лета 50–70процентов, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекцией», — подытожил врач.

Ранее вирусолог Виктор Зуев предсказал дату окончания эпидемии коронавируса в России. По его словам, она должна завершиться к концу лета 2021 года.