Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в России

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в России существенным сокращением контактов между людьми в общественных местах и морозами. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, (...) не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество», — сказал он.

По его словам, две недели как раз составляют инкубационный период, а в совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.

Ранее в понедельник руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя поведение коронавируса после новогодних праздников, спрогнозировал увеличение заболеваемости. В то же время, по его словам, в целом динамика распространения пойдет на спад.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 315 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315). Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 425 269.