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В России выявили 23 315 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки коронавирус выявили у 23 315 человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 425 269, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 11 января.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском (7) и Ненецком (3) автономных округах.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировано 436 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 62 273 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки от коронавируса вылечились 21 786 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 2 800 675 случаев выздоровления после перенесенного COVID-19.

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