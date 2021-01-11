В России представили прогноз по коронавирусу после новогодних праздников

Заболеваемость коронавирусом в России после новогодних праздников увеличится, однако в целом динамика распространения пойдет на спад. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его прогнозу, во второй половине месяца произойдет повышение социальной активности граждан, в связи с чем ежедневные показатели новых случаев заражения будут расти. Тем не менее эти значения не будут выше декабрьских. Также этот процесс не окажется таким драматичным, как весной и осенью, когда дети массово пошли в школы.

Волчков отметил, что новогодние каникулы помогли приостановить распространение инфекции. «Некоторые жалуются на длительные новогодние праздники, но каникулы отчасти стали защитной мерой. За счет этих дней, которые многие провели фактически в режиме самоизоляции, разорвался начавшийся осенью эпидемиологический период», — объяснил он. Так, любое сокращение социальных контактов всегда позитивно сказывается на эпидемической статистике.

На снижение заболеваемости в целом будут влиять три фактора: рост числа переболевших, карантинные меры разного уровня и массовая вакцинация.

За последние сутки в России выявили 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.