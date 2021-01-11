Инфекционист раскрыла единственный способ победить коронавирус

Единственный способ остановить пандемию коронавируса — вакцинация 75 процентов населения Земли за максимально короткий срок. Об этом РИА Новости рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

По ее словам, любую — бактериальную или вирусную — эпидемию можно победить только с помощью вакцинации как минимум половины жителей. Такие значения всегда были догмой, объяснила специалист.

При этом Шестакова обратила внимание на то, что речь не идет об иммунизации населения за три-пять лет. «В принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку», — подчеркнула инфекционист.

Необходимость оперативной вакцинации граждан связана с тем, что до сих пор неизвестно, в течение какого срока сохраняются антитела после прививки от COVID-19. «Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс», — сказала она. В связи с этим Шестакова призвала действовать так же, как и в случае вакцинации от гриппа.

В декабре 2020-го вирусолог Александр Чепурнов перечислил способы победы над пандемией. По его словам, во-первых, необходимо понять природу устойчивости к инфекции. Также следует создать новые препараты, которые будут работать конкретно против коронавируса.

За последние сутки в России выявили 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.