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Попова заявила о бесценных знаниях для победы над коронавирусом

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

У России есть необходимые для победы над коронавирусом знания, и они являются бесценными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

«Это большие знания, к сожалению, [получены] ценой огромного труда и даже потерь», — сказала она.

Попова также заявила, что тест-системы Роспотребнадзора могут распознать новый штамм COVID-19 и видят коронавирус в любом его варианте. По ее словам, пока нет тестов, которые могли бы определить вирус с мутацией, но в течение недели такие могут появиться.

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