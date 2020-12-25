Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила пользу профилактики коронавируса против других инфекций в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Поповой, соблюдение профилактических мер — таких, как ношение маски и соблюдение дистанции — помогло россиянам защититься от целого ряда других заболеваний. В частности, снижается заболеваемость корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями.

Кроме того, мытье рук способствовало тому, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями также значительно уменьшилась. Также России удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи, добавила Попова.

23 декабря глава Роспотребнадзора сообщила, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, рост заболеваемости замедляется. Она уточнила, что коэффициент распространения инфекции меньше единицы в 77 субъектах страны.