Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в руках россиян, и надо сделать так, чтобы она не вернулась к показателям начала и середины ноября.

О стабилизации ситуации Попова говорила 23 декабря. Тогда она рассказала, что в России замедляется рост заболеваемости и ее показатели в несколько раз ниже, чем в других странах. При этом она признала, что в некоторых регионах цифры остаются высокими.

Ранее Попова заявила, что у России есть бесценные знания, которые необходимы для победы над коронавирусом. Она добавила, что они были получены ценой огромного труда и потерь.

За последние сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 563 летальных исхода и 27 397 выздоровления. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 992 706 случаев коронавируса в 85 регионах, 53 659 летальных исходов и 2 398 254 выздоровления.