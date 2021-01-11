Вирусолог предсказал дату окончания пандемии коронавируса в России

Вирусолог Виктор Зуев предсказал дату окончания пандемии коронавируса в России. Об этом главный научный сотрудник Института имени Гамалеи рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Доктор медицинских наук отметил, что эпидемия заболевания в России должна закончиться «практически где-то к концу лета».

Ранее завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова рассказала, что динамика заболеваемости коронавирусом в России может пойти на спад к весне. Однако, по ее словам, это напрямую зависит от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники.