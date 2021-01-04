Российский врач спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, возможно, улучшится к концу 2022 года. Такие сроки спрогнозировала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в беседе с РИА Новости.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире <...> Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — отметила Шестакова.

Специалист уточнила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарственных препаратов против COVID-19.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов. Из них более 47 миллионов выздоровели. Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США — 20 614 190 человек. На втором месте Индия (10 323 965), на третьем — Бразилия (7 733 746).