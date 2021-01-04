Инфекционист опроверг слова Трампа о сильно преувеличенных данных по COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала ABC News опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о сильно преувеличенных данных по COVID-19.

По его словам, вся статистика по коронавирусу реальна. «Эти смерти — они настоящие», — заявил он. Врач добавил, что переполненные больницы и уставшие медицинские работники «не фальшивка», а реальность, с которой сталкивается не только США, но и весь мир.

Материалы по теме Одни дома Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года Хуже не будет? 2020-й навсегда изменил нашу жизнь. Какие неожиданности готовит новый год?

Фаучи также отметил, что уровень вакцинации в США растет и продолжит расширяться по мере увеличения производства новых препаратов. По его словам, фармацевтическими компаниями были заключены уже несколько контрактов. Специалист призвал правительство и руководство штатов объединиться, чтобы помочь друг другу.

Ранее Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. По его словам, дело в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.