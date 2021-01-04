Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, дело в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

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«Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные» — заявил американский лидер.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса.

CNN отмечает, что число случаев заболевания COVID-19 резко возросло после Дня благодарения, в то время как влияние Рождества и Нового года еще до конца себя не показало.