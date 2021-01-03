Эпидемиолог рассказала об опасности новой мутации коронавируса для детей

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала об опасности «британского» штамма коронавируса. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Гурдасани отметила, что из-за повышенной заразности среди детей и подростков этот штамм коронавируса может быстрее перейти ко взрослым, что приведет к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям.

Специалист добавила, что эти выводы «очень тревожные», и призвала предпринимать меры уже сейчас.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен в 18 странах, в том числе, в Китае.

Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией. В стране из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация.