Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на слухи о поездке Путина на «чудо-остров»
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче АПЛ
Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео
Власти Петербурга заявили о возможности трех волн коронавируса после праздников
Один из богатейших китайцев залег на дно
Помпео рассказал о самой жесткой политике США в отношении России
Чемпион мира засомневался в высоком уровне хоккеистов российской молодежки
Азербайджанцев заставили извиниться на камеру за пиво и семечки у Вечного огня
Хорватия ударила по газовому господству России в Европе
Новости партнеров
Прослушать новость

Эпидемиолог рассказала об опасности новой мутации коронавируса для детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: DAVID DELGADO / Reuters

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала об опасности «британского» штамма коронавируса. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Гурдасани отметила, что из-за повышенной заразности среди детей и подростков этот штамм коронавируса может быстрее перейти ко взрослым, что приведет к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям.

Специалист добавила, что эти выводы «очень тревожные», и призвала предпринимать меры уже сейчас.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен в 18 странах, в том числе, в Китае.

Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией. В стране из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса
Британский штамм коронавируса добрался до Китая
Британские медики сообщили о критической ситуации с коронавирусом