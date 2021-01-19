Около 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от коронавируса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 января.

Лидеры думских фракций ЛДПР, КПРФ и «Единой России» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Неверов уже привились российской вакциной против COVID-19, уточнил Володин.

Ранее во вторник директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что вакциной «Спутник V» привились более 1,5 миллиона человек, что составляет менее 10 процентов населения страны.

Массовая вакцинация россиян стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. Однако отдельным группам граждан прививка стала доступна с 5 декабря.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека. В конце декабря Минздрав России одобрил ее применение для вакцинации людей старше 60 лет.