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Эпидемиолог назвала срок спада заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад ближе к лету 2021 года. Такой срок назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

При этом она отметила, что в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти. Специалист уточнила, что это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. «Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала она.

Пшеничная добавила, что, согласно последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, и пик, возможно, уже пройден. Однако на эпидемический процесс оказывают влияние самые разные факторы, включая погоду, социальную активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса, заключила специалист.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году. По ее словам, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию. «Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче», — сказала она, уточнив, что многие страны, в том числе Россия, уже начали подготовку к массовой вакцинации.

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