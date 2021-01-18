В ВОЗ спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году. Об этом «Российской газете» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию. «Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче», — сказала она, уточнив, что многие страны, в том числе Россия, уже начали подготовку к массовой вакцинации.

Вуйнович спрогнозировала, что прививка не решит всех проблем, возникших из-за пандемии, но она поможет прекратить эпидемию. При этом людям необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, гигиену, респираторный этикет, самоизоляцию и при необходимости карантин.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России к концу зимы. Он пояснил, что ближе к весне люди чаще проветривают помещения и реже простужаются. Кроме того, свой результат даст вакцинация.