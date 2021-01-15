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В ВОЗ высказались по поводу идеи вакцинных паспортов

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят необходимости в том, чтобы требовать от прибывающих путешественников доказательство о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

В ВОЗ высказались, что такая рекомендация обусловлена тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому. Кроме того, количество доступных вакцин сильно ограничено в настоящее время.

Идея использования специальных «вакцинных паспортов», которые бы свидетельствовали о том, что человек привился от коронавируса, сейчас изучается многими странами.

Так, на российском портале госуслуг с 1 января заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса. Предполагается, что такие документы могут быть использованы для выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств.

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