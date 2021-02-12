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В России научились быстро создавать вакцины от разных штаммов COVID-19

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Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

В центре имени Гамалеи разработали технологию, при помощи которой можно быстро создавать вакцины от разных штаммов коронавируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, а от двух, трех, четырех, пяти различных антигенных вариантов», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что о разработке планирует доложить главе Минздрава Михаилу Мурашко в понедельник, 15 февраля.

Ранее стало известно, что в базе мутаций коронавируса насчитывается около 40 тысяч вариантов COVID-19. Большинство мутаций уникальны, но некоторые из них получают распространение, рассказала заместитель директора по клинической работе института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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