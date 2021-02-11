В Роспотребнадзоре рассказали о 40 тысячах мутаций коронавируса

В базе мутаций коронавируса в настоящий момент насчитывается около 40 тысяч вариантов COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

По ее словам, большинство мутаций уникальны. «Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — отметила Руженцова.

Говоря о случаях повторного заражения, специалист подчеркнула, что они по-прежнему редки. Зачастую сложно отличить их от длительного течения заболевания, добавила Руженцова.

Ранее стало известно, что в России не циркулируют штаммы коронавируса, выявленные в ЮАР и США, а единственным заражением британским штаммом остается случай, зарегистрированный 10 января. На территории страны доминирует генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55 процентов генетического разнообразия вирусов.