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Инфекционист предсказал распространение британского штамма коронавируса в России

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Инфекционист Евгений Тимаков предсказал распространение британского штамма коронавируса в России. Об этом врач рассказал ТАСС.

По его словам, данная мутация рано или поздно появится на территории страны, и, скорее всего, это произойдет в середине весны. Вакцинолог предупредил, что именно поэтому сейчас не следует ослаблять коронавирусные ограничения, чтобы не было новой большой вспышки заболеваемости. Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы люди заболевали постепенно, без перегрузки системы здравоохранения.

Специалист также объяснил, что британский штамм легче передается, чем другие, и ему требуется меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека.

Ранее Тимаков призвал россиян сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19. Он рассказал, что человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но риск заражения для окружающих остается.

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