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Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы не переболевшим коронавирусом россиянам в эфире радио Sputnik. По его словам, таким гражданам необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности.

«Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности», — рассказал Болибок. Он подчеркнул, что на данный момент порог заболеваемости достаточно высокий, а каналы передачи инфекции полностью не исчезли.

При этом коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека, отметил иммунолог. «Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть», — пояснил он.

По мнению врача, особых ограничений для тех, кто не переболел коронавирусом и не привился, не будет. При этом он допустил, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством может ввести некоторые требования для таких россиян, претендующих на те или иные должности.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал условие для отмены масочного режима в России. По его словам, эпидемия останавливается при наличии иммунитета у 70 процентов населения региона.

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