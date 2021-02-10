Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу

Несмотря на то, что детям не ставят прививки от коронавируса, коллективный иммунитет все равно разовьется благодаря массовой вакцинации. Такой миф в беседе с РИА Новости развеяла иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.

Ранее подобное опасение высказали в Минздраве Израиля. Там уже были привиты более 3,5 миллиона человек, еще 700 тысяч переболели. При этом Степенская уточнила, что в стране не проверяли, сколько переболело детей.

«Для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75 процентов популяции были иммунизированы — переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе», — пояснила профессор. Она добавила, что даже при условии заражения британским штаммом COVID-19, 75 процентов населения с иммунитетом будет достаточно.

Ранее на заседании парламентского комитета по коронавирусу в израильском Кнессете директор службы общественного здравоохранения страны Шарон Альрои-Прайс высказала опасения, что массовая вакцинация обходит детей, а это значит, что формирование коллективного иммунитета будет проблематично.

Степенская подчеркнула, что подобные высказывания не имеют научного обоснования. «К сожалению, совсем не слышны голоса настоящих ученых, а слышны какие-то запугивания без оснований. Каждый делает такие заявления, а потом они удивляются, что люди не хотят вакцинироваться», — подытожила иммунолог.