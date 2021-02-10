В ВОЗ констатировали спад заболеваемости коронавирусом за месяц

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о снижении числа заразившихся коронавирусом на 17 процентов за неделю с 1 по 7 февраля. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ВОЗ, прирост инфицированных снижается четвертую неделю подряд. Также за этот период по сравнению с предыдущей неделей на 10 процентов стало меньше летальных исходов от COVID-19.

Специалисты организации особенно отметили спад заболеваемости в Африке (на 22 процента) и Европе (на 19 процентов), а также в Северной и Южной Америке (на 17 процентов). Смертность в этих регионах упала на 30, 13 и 4 процента соответственно. В Юго-Восточной Азии снижение летальности составило 21 процент, а Восточном Средиземноморье — 16 процентов.

Ранее ВОЗ отметила замедление темпов распространения коронавирусной инфекции. Большую роль в этой тенденции сыграли действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медицинских работников и усилия в рамках кампаний вакцинации людей. При этом в организации призвали страны продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией, так как эти они проходят критический этап.