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ВОЗ назвала самую вероятную гипотезу передачи COVID-19 человеку

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. Об этом в ходе пресс-конференции в Ухане заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

«Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения», — рассказал эксперт.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.


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