В США допустили ежегодную вакцинацию от COVID-19

Глава корпорации Johnson & Johnson (США) Алекс Горски допустил, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

По его словам, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин. Горски заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет. «Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки», — подчеркнул собеседник телеканала.

В сентябре прошлого года директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев выразил мнение, что вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности. Он предположил, что первые выводы об остановке циркуляции вируса из-за иммунизации можно будет сделать не раньше чем через полтора года.

Согласно последним данным, за все время в мире зафиксировано 106,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,3 миллиона человек.