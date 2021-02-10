Мир
 
Последние новости
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Дизайнер Филипп Плейн ответил на обвинение в «ненависти работать с геями»
Описаны способы избежать слез при нарезке лука
Пушков назвал возможного президента США после Байдена
Украинка родила ребенка дома и положила его в морозилку
Россиянам рассказали о рисках потерять ипотечную квартиру
Стало известно о «почти кричащем» Трампе из-за процесса по импичменту
Россиянам перечислили противопоказания для ношения респиратора
Бывший канцлер Германии оценил влияние санкций на Россию
Новости партнеров
Прослушать новость

В США допустили ежегодную вакцинацию от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Алекс Горски
Алекс Горски
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Глава корпорации Johnson & Johnson (США) Алекс Горски допустил, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

По его словам, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин. Горски заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет. «Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки», — подчеркнул собеседник телеканала.

В сентябре прошлого года директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев выразил мнение, что вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности. Он предположил, что первые выводы об остановке циркуляции вируса из-за иммунизации можно будет сделать не раньше чем через полтора года.

Согласно последним данным, за все время в мире зафиксировано 106,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,3 миллиона человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
High Hopes: Vaccine Update with J&J CEO Alex Gorsky at CNBC Healthy Returns
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19
Названо условие для выработки пожизненного иммунитета к коронавирусу
В России предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса