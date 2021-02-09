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Российский инфекционист оценил важность вакцинации детей от коронавируса

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Дети болеют коронавирусом менее тяжело, чем взрослые, поэтому для них вакцинация менее важна. Так необходимость прививки для несовершеннолетних оценил инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

Специалист уточнил, что испытания вакцин от коронавируса на детях пока не начались, поэтому сделать прививку ребенку еще нельзя.

Ранее Тимаков рассказал, что в большинстве случаев коронавирус у детей протекает в легкой или бессимптомной форме, поэтому его не всегда удается выявить. Он объяснил, что ребенок выделяет маленькое количество вируса, в отличие от взрослого. Инфекционист также указал, что какой-то критичной защиты детей от COVID-19 не требуется, так как они переносят инфекцию легче.

5 февраля директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытания российской вакцины Спутник V на детях могут начаться в июне. Он добавил, что перед началом тестирования любого лекарства на детях необходимо, чтобы полностью завершилось исследование на взрослых.

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