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Российский педиатр рассказал об отличиях коронавируса у детей

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Коронавирус у детей в большинстве случаев протекает в легкой или бессимптомной форме, в связи с чем его не всегда удается выявить. Об отличиях заболевания у несовершеннолетних рассказал российский педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает газета «Взгляд».

«Ребенок выделяет маленькое количество вируса, да и количество дней выделения вируса небольшое и незначительное, в отличие от взрослого», — сказал Тимаков.

По официальным данным, в среднем заболеваемость детей коронавирусом составляет около 10-13 процентов, сообщил Тимаков, отметив, что это лишь выявленные случаи. По его словам, можно предположить, что в России коронавирусом переболели уже 30 процентов несовершеннолетних.

Педиатр предположил, что британский штамм коронавируса будет передаваться детям чаще и легче, потому что он более заразен. Специалист объяснил, что вирус начнет адаптироваться и затронет население страны разных возрастов.

При этом Тимаков указал, что «какой-то критичной» защиты детей от коронавируса не требуется. Он указал, что дети переносят инфекцию легче, чем взрослые.

Ранее врач отдела возраст-ассоциированных заболеваний клиники МГУ Зухра Павлова заявила, что заразившиеся британским штаммом коронавируса дети могут получить повреждения нервной системы, прежде всего головного мозга. Врач добавила, что вирус также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Она назвала ошибочным мнение о том, что коронавирус не грозит детям, так как разные штаммы действуют на них и на взрослых по-разному.


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