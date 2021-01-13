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Российский врач оценила опасность британского штамма коронавируса для детей

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заразившиеся британским штаммом коронавируса дети могут получить повреждения нервной системы, прежде всего — головного мозга. Об этом заявила врач отдела возраст-ассоциированных заболеваний клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Опасность новой мутации для детей она оценила как реальную. Она может привести как к психогенным последствиям, так и к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой, отметила врач. «Так что теперь и дети оказались подвержены этому очень нехорошему вирусу», — подчеркнула Павлова.

Мнение о том, что детям коронавирус не грозит, врач назвала ошибочным. «Ведь известно, что разные штаммы вирусов могут по-разному действовать на взрослых и детей», — сказала она.

Ранее старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

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