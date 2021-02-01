Раскрыт самый распространенный штамм коронавируса в России

Штаммы, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, не циркулируют на территории России. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава.

Единственным заражением британским штаммом в России остается случай, зарегистрированный 10 января. При этом мониторинг всех штаммов продолжается на постоянной основе.

В настоящее время на территории страны доминирует генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55 процентов генетического разнообразия вирусов.

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тысячи геномов патогена и пришел к выводу, что скорость изменчивости возбудителя невысокая, в связи с чем эффективность вакцин остается на прежнем уровне.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число обнаруженных на территории страны мутаций коронавируса. По ее словам, российские ученые зарегистрировали почти полторы тысячи мутаций инфекции, однако большинство из них — нейтральные. Они не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.