В Роспотребнадзоре рассказали о циркуляции штаммов COVID-19 на территории Роcсии

В Роспотребнадзоре рассказали о циркуляции штаммов COVID-19 на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

По его словам, служба четко следит за распространением различных мутаций вируса. Эксперт отметил, что южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России обнаружены не были.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что большинство используемых в РФ тест-систем способны выявить южноафриканскую версию вируса. Сейчас, по информации ведомства, нет научного подтверждения того, что южноафриканский штамм менее чувствителен к нейтрализующим антителам.

Новую мутацию вируса нашли в ЮАР в середине декабря 2020 года. Эту разновидность назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, скорее всего, связана именно с этой мутацией заболевания. Подобный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.