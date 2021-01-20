Ученые предупредили о риске переболевших повторно заразиться африканским штаммом

Порядка половины переболевших коронавирусом рискует повторно заразиться южноафриканским штаммом, так как он попадает в организм, минуя иммунную систему. Об этом предупредили южноафриканские ученые, исследование которых опубликовано на портале препринтов medRxiv.

Ученые отметили, что мутация в определенной части спайкового белка делает штамм способным избегать антител. Исследование показало, что 48 процентов образцов крови людей, перенесших коронавирус, не показали иммунного ответа на новую мутацию.

Профессор Пенни Мур, глава исследования, заявила, что иммунная реакция на новые штаммы зависит от количества антител в организме. Чем выше их уровень, тем меньше риска заболеть повторно, однако, как правило, сильный иммунитет формируется у пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме.

При этом многие вирусологи опасаются за действие вакцин: по их словам, если частицы нового штамма вируса не окажутся чувствительны к существующим и разрабатываемым препаратам, то через какое-то время людей придется вакцинировать снова.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил, что южноафриканская мутация COVID-19 не опаснее, чем привычный штамм. Однако она более контагиозная, а это значит, что зараженный человек может передавать инфекцию большему количеству людей.