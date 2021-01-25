Роспотребнадзор отреагировал на появление южноафриканского штамма коронавируса

На территории России не выявили южноафриканский штамм коронавируса, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что большинство используемых в РФ тест-систем способны его выявить. Сейчас, по информации Роспотребнадзора, нет научного подтверждения того, что южноафриканский штамм менее чувствителен к нейтрализующим антителам. Также нет доказательств возможности повторного заражения им.

Новую мутацию вируса нашли в ЮАР в середине декабря 2020 года. Эту разновидность назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, скорее всего, связана именно с этой мутацией заболевания. Подобный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.