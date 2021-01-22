В США назвали наиболее беспокоящую мутацию коронавируса

Мутация коронавируса, обнаруженная ранее в Южной Африке, беспокоит США больше, чем британский коронавирус. Об этом заявил инфекционист США Энтони Фаучи. Его слова приводит РИА Новости.

«Южноафриканский (штамм) беспокоит больше», — сказал Фаучи.

По его словам, «более заразный» британский коронавирус зарегистрирован уже более чем в 20 штатах, однако ни одного случая южноафриканского коронавируса в США пока не зарегистрировано. «На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить», — заключил Фаучи.

В январе Pfizer и исследователи из Медицинского отделения Техасского университета заявили, что вакцина остается эффективной против мутации N501Y у штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил, что южноафриканская мутация COVID-19 не опаснее, чем привычный штамм. Однако она более контагиозная, а это значит, что зараженный человек может передавать инфекцию большему количеству людей.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.